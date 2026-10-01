«У меня есть что сказать фанатам «Бруклина». Эксперт высказался о Егоре Дёмине

Североамериканский журналист и эксперт Альберт Гим поделился мнением об изменениях в игре Егора Дёмина после его дебютного сезона в НБА. По словам специалиста, российский баскетболист стал лучше контролировать мяч и заметно прибавил в мышечной массе.

«У меня есть что сказать болельщикам «Нетс»: его контроль мяча стал лучше, а движения — более чёткими и резкими. Думаю, это действительно останется одним из главных направлений его работы даже по ходу сезона.

Ещё одна очевидная вещь: если сравнивать Егора с тем моментом, когда я видел его перед драфтом, и с тем, каким он стал сейчас, то будет заметно, что он набрал мышечную массу. Я говорил с ним об этом.

Я спросил: «Как для тебя прошёл дебютный сезон?» Он ответил примерно так: «Да, мы уделяли определённое внимание набору массы, но сейчас летом мне