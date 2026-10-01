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Тренер «Бруклина» раскрыл, над чем усиленно работал Дёмин перед вторым сезоном в НБА

Тренер «Бруклина» раскрыл, над чем усиленно работал Дёмин перед вторым сезоном в НБА
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Североамериканский журналист и эксперт Альберт Гим, посетивший несколько тренировок защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, рассказал о работе российского баскетболиста в межсезонье.

«На этих трёх тренировках я внимательно наблюдал за Егором. Когда я впервые пришёл в зал, Зак [Гонсалес] (тренер «Бруклина». — Прим. «Чемпионата») вкратце рассказал мне, на чём они сосредоточились в это межсезонье. Он сказал: «Главный акцент, очевидно, сделан на контроле мяча. Мы хотим сделать его движения более чёткими и уверенными».

И это действительно было заметно. Каждую тренировку Егор начинал в углу площадки. Он брал два мяча, начинал отбивать их от пола и выполнял различные упражнения