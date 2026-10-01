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ESPN назвал пять тренеров НБА, которые будут под наибольшим давлением в сезона-2026/2027

ESPN назвал пять тренеров НБА, которые будут под наибольшим давлением в сезона-2026/2027
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Североамериканский спортивный портал ESPN опубликовал список из пяти главных тренеров, которые будут испытывать наибольшее давление в предстоящем сезоне НБА. Первое место в списке занял Ник Нёрс из «Филадельфии Сиксерс».

Полностью список выглядит следующим образом:

1. Ник Нерс («Филадельфия Сиксерс»).

2. Име Удока («Хьюстон Рокетс»).

3. Митч Джонсон («Сан-Антонио Спёрс»).

4. Дэвид Адельман («Денвер Наггетс»).

5. Кенни Аткинсон («Кливленд Кавальерс»).

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