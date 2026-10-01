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Американский новичок «Зенита» Ледлум рассказал о своём переходе в команду и целях на сезон

Американский новичок «Зенита» Ледлум рассказал о своём переходе в команду и целях на сезон
Комментарии

Американский новичок «Зенита» Крис Ледлум рассказал о своём переходе в команду из Санкт-Петербурга и целях в новом сезоне.

— Крис, рады видеть вас в Санкт-Петербурге. Как дела?
— Всё отлично! Рад быть здесь, рад присоединиться к команде. Честно говоря, конечно, я знаю историю некоторых клубов, «Зенит» в их числе, но расскажу не так много информации. Впрочем, мне не терпится поближе узнать команду, культуру и всё остальное.

— Сейчас у вас прошла первая тренировка. Что скажете о партнёрах по команде?
— Мне кажется, у нас отличный коллектив — тренерский штаб, игроки. С нетерпением жду начала совместной рабо