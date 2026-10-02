В четверг, 1 октября, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 состоялся первый игровой день 3-го тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола могли посмотреть четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей 1 октября (время московское):

«Хапоэль» Тель-Авив — «Реал» Мадрид — 102:98;

«Црвена Звезда» — «Анадолу Эфес» — 77:72;

«Виртус» — «Олимпиакос» — 96:94;

«Париж» — «Жальгирис» — 82:78.

Регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и продлится до 16 апреля 2027 года. Чемпионом сезона-2025/2026 стал греческий «Олимпиакос», который в финальном матче турнира обыграл со счётом 92:85 испанский коллектив «Реал» Мадрид.