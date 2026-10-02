Bleacher Report назвал десятку лучших стартовых пятёрок НБА на сезон-2026/2027

Североамериканское спортивное издание Bleacher Report оценило стартовые пятёрки команд НБА на сезон-2026/2027.

Рейтинг возглавила «Филадельфия Сиксерс», следом расположились «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер», «Сан-Антонио Спёрс» и «Денвер Наггетс». В первую десятку также вошли «Кливленд Кавальерс», «Хьюстон Рокетс», «Торонто Рэпторс», «Миннесота Тимбервулвз» и «Атланта Хоукс».

Открытие сезона-2026/2027 состоится в ночь на 21 октября. В стартовый день «Нью-Йорк» поднимет чемпионский баннер впервые за 53 года перед матчем с «Филадельфией», за которую дебютируют Леброн Джеймс и Джейлен Браун. В тот же день «Оклахома» и «Сан-Антонио» встретятся в повторении финала Западной конференции