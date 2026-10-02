Переговоры о новом контракте Джейлена Дюрена завершились соглашением на $ 200 млн — ESPN

Центровой Джейлен Дюрен договорился с «Детройт Пистонс» о пятилетнем полностью гарантированном контракте на $ 200 млн, сообщает ESPN. Дюрен — участник Матча всех звёзд и член одной из символических сборных НБА. Новое соглашение завершило затянувшиеся переговоры между клубом и ограниченно свободным агентом.

Изначально «Детройт» предлагал игроку за пять лет от $ 180 млн до $ 190 млн. В проект контракта также включили условие о контроле веса, однако сторона Дюрена его не приняла. В итоге клуб увеличил предложение до $ 200 млн и исключил это условие.

В сезоне-2025/2026 Дюрен провёл 70 матчей, набирая в среднем 19,5 очка и 10,5 подбора за игру при 65% попаданий с игры. «Детройт» завершил регулярный чемпионат с 60 победами и 22 поражениями.