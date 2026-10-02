«Исторически — великий клуб». Новичок «Зенита» — о команде из Санкт-Петербурга

Американский защитник и новичок «Зенита» Малик Ньюмэн высказался о клубе из Санкт-Петербурга.

— Что знаете именно о «Зените»?

— Знаю, что исторически это великий клуб. За те пару лет, что я в лиге, они показывают очень высокий уровень игры. И здесь всегда потрясающая публика, когда мы приезжаем на матчи. «Зенит», как я уже говорил, славится отличной командой и умением побеждать.

— Вы упомянули фанатов. Согласны ли вы с тем, что соперникам непросто играть в Санкт-Петербурге именно из-за поддержки?

— Да, пожалуй. Я знаю, что, когда приезжают сильные соперники, собирается больше зрителей и они ведут себя гораздо шумнее. Да, кажды