Вембаньяма заявил, что никогда не заключит контракт с букмекерами

22-летний звёздный французский центровой Виктор Вембаньяма из команды НБА «Сан-Антонио Спёрс» заявил, что никогда не заключит спонсорский контракт с букмекерами.

— Можешь ли ты заключить сделку с беттинговыми компаниями?

— Абсолютно нет. Я никогда этого не сделаю. Честно говоря, я считаю очень печальным видеть, как некоторые игроки выходят и делают это. Каждый делает то, что хочет. Мы любим людей.

— Как ты принимаешь решения о том, с какими компаниями, с какими брендами связываешься и связываешь своё имя?

— Когда-то денег у меня было мало, но… Знаете, я скажу, что отказался от многих, гораздо больших денег, которые я из-за недостатка денег заработал на вещах, не соответствующих моим ценностям. И теперь… теперь я хочу продвигать вещи, которые имеют хорошее влияние, хорошее воздействие в мире, с кем я могу делиться посланиями и ценностями.

Одна вещь, которая очень