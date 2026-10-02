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Расписание матчей баскетбольной Евролиги — 2026/2027 на 2 октября

Евролига: расписание матчей на 2 октября
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В пятницу, 2 октября, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 состоится заключительный игровой день 3-го тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матчей 2 октября (время московское):

20:00 — «Бешикташ» — «Барселона»;
20:45 — «Фенербахче» — «Дубай»;
21:00 — АСВЕЛ — «Валенсия»;
21:00 — «Бавария» — «Партизан»;
21:15 — «Панатинаикос» — «Маккаби» Тель-Авив;
21:30 — «Баскония» — «Олимпия» Милан.

Регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и продлится до 16 апреля 2027 года.

Календарь Евролиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Евролиги сезона-2026/2027
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