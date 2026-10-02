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Гомельский назвал лучшего разыгрывающего и защищающегося легионера в чемпионатах России

Гомельский назвал лучшего разыгрывающего и защищающегося легионера в чемпионатах России
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Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о 50-летнем американо-российском баскетболисте Джоне Роберте Холдене, игравшем на позиции разыгрывающего защитника.

— На мой взгляд, Джон Роберт Холден лучший легионер, когда-либо игравший в чемпионатах России по баскетболу. Согласны? Вы кого бы назвали?
 — Я всё-таки называл бы лучших по амплуа. Холден — лучший разыгрывающий и лучший защищающийся, — написал Гомельский на своё