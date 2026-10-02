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«Мы впервые так собрались». Джейсон Тейтум — о летних тренировках в «Бостоне»

«Мы впервые так собрались». Джейсон Тейтум — о летних тренировках в «Бостоне»
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Лёгкий форвард и лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал, как команда работала над сплочённостью в межсезонье. По его словам, минувшим летом игроки впервые собрались вместе вне площадки.

«С новыми ребятами, с новичками решили попробовать что-то новое. За всё время, что я здесь, мы впервые так собрались: летом, когда обычно не видимся, вместе сходили в зал, поиграли в гольф, просто провели время. Чтобы стать сплочённее», — приводит слова Тейтума CLNS Media Network.

Встреча прошла в августе в Лос-Анджелесе. По словам Майка Конли, Тейтум позвонил каждому игроку и предложил провести вместе семь-восемь дней — играть в гольф и ходить на ужины. Сэм Хозер подтвердил, что Тейтум написал в командный чат и пригласил всех. Большинство игроков смогли приехать.

Среди участников были Пол Дж