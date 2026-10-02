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Инсайдер рассказал, в какой форме сейчас находится Лука Дончич

Инсайдер рассказал, в какой форме сейчас находится Лука Дончич
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Разыгрывающий и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич вернулся к форме, в которой был в дебютном сезоне НБА. Об этом рассказал североамериканский журналист и инсайдер Тим Макмэхон.

«Думаю, сейчас Лука такой же подтянутый, каким был в свой первый сезон. Тогда его вес указывали как 218 фунтов (98,88 кг), хотя на самом деле он, вероятно, весил около 230 (104,32 кг). Сейчас он, похоже, примерно столько же и весит», — заявил Макмэхон на YouTube-канале NBA on ESPN.

Стоит отметить, что в сезоне-2018/2019 Дончич выступал за «Даллас Маверикс» и в среднем за матч набирал 21,2 очка, делал 7,8 подбора и отдавал 6,0 передачи. Он стал лишь вторым новичком в истории НБА после Оскара Робертсона, которому удалось за сезон в среднем набрать не менее 20 очков, пяти подбор