Джерси Джордана с финала НБА — 1998 продано за рекордные $ 12+ млн

В четверг, 1 октября, в Соединённых Штатах Америки (США) состоялся аукцион, на котором за рекордные $ 12,26 млн было продано джерси легендарного шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана с финала 1998 года, о чём сообщил аукционный дом Joopiter.

За рекордную для лиги сумму было продано джерси с третьей игры финала с «Ютой Джаз», которая завершилась победой «Чикаго Буллз» со счётом 96:54. Майкл набрал в той игре 24 очка, совершил три подбора, сделал две передачи, один блок-шот, один перехват и две потери.

Майкл обновил свой же рекорд — за майку с первой игры финала на аукционе отдали $ 10,1 млн.

По итогам финальной серии (4-2) Джордан выиграл шестое и последнее чемпионство с «Чикаго Буллз».