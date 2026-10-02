Американский новичок «Зенита» назвал цели в команде

29-летний американский защитник, новичок команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Малик Ньюмэн назвал личные цели.

— Есть ли у вас личные цели?

— Да, конечно. Знаете, я думаю, что личная цель каждого — стать лучше, чем мы были вчера. А что касается команды, то цель — стать чемпионами в конце сезона. Думаю, именно такой настрой у всех парней в этом году. Нам просто нужно выйти на площадку и выполнить свою задачу, — приводит слова Ньюмэна пресс-служба команды.

Санкт-петербургский коллектив в первом матче регулярки крупно обыграл «Уралмаш» — 92:68. Малик стал игроком «Зенита» 29 сентября 2026 года после того, как покинул сост