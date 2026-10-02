Евгений Пашутин — о задаче «Пармы»: попадание в четвёрку, цели повысились

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин дал комментарий по поводу целей команды на стартовавший сезон Единой лиги ВТБ, а также высказался о приходе в клуб шести легионеров.

— Давайте поговорим о новичках «Пармы», сначала иностранных. Их сразу шестеро — чем обусловлена такая перестройка иностранного блока? И почему решили заполнить заявку легионеров ещё летом, а не оставить одно место под иностранца на будущее?

— Во-первых, цели и задачи повысились. Наш президент Сергей Станиславович Богуславский и генеральный менеджер Александр Васильевич Башминов поставили задач