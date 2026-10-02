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Евгений Пашутин высказался о возвращении в «Парму» Би Джей Джонсона

Евгений Пашутин высказался о возвращении в «Парму» Би Джей Джонсона
Комментарии

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин рассказал, почему клуб решил вновь пригласить Би Джей Джонсона. За коллектив из Перми американец выступал в сезоне-2023/2024.

Би Джей Джонсон уже играл в Перми и был любимцем публики. Кто был главным инициатором его возвращения и как вы оцените его форму на данный момент?
— Джонсон играл за нас три года назад, потом был в «Локомотиве», уезжал, возвращался. Получил травму правого плеча, залечил её. Но мы знаем его по таланту, по отношению к делу, и нам нужен был такой третий номер: агрессивный, с хорош