«Мы получили одного из лучших снайперов и игрока из топ-3». Адебайо — о составе «Майами»

Центровой команды НБА «Майами Хит» Бэм Адебайо высказался об отношении аналитиков и фанатов к клубу после межсезонья-2026, когда к «Майами» присоединились два чемпиона — Яннис Адетокунбо и Клэй Томпсон.

«Теперь вокруг нас другая энергия. Мы так много раз проходили через историю, когда нас считали андердогами и мы прыгали выше, чем от нас ожидали другие. Люди всё ещё сомневаются в нашей команде по какой-то причине. Кто-то сказал, что мы будем командой уровня плей-ин.

У меня лишь на это одна реакция: «Вау, это безумие». Мы только что получили одного из лучших снайперов в истории и одного из топ-3 игроков нашей лиги. Но мы команда плей-ин?» — приводит слова Адебайо аккаунт The Heat Central