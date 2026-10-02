Ледлум из «Зенита» рассказал, как американский футбол помогает ему в баскетболе

25-летний американский баскетболист Крис Ледлум, выступающий на позиции форварда за команду Единой лиги ВТБ «Зенит», рассказал о своих занятиях американским футболом в детстве.

— В детстве вы играли в американский футбол?

— Да, это был мой первый вид спорта в юношестве.

— Возможно, какие-то элементы того вида спорта помогают вам здесь, в баскетболе?

— Безусловно. Думаю, американский футбол привносит много силовой борьбы, и я стараюсь использовать это в своей игре, — приводит слова Ледлума пресс-служба команды.

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