Ледлум из «Зенита» рассказал, как американский футбол помогает ему в баскетболе
25-летний американский баскетболист Крис Ледлум, выступающий на позиции форварда за команду Единой лиги ВТБ «Зенит», рассказал о своих занятиях американским футболом в детстве.
— В детстве вы играли в американский футбол?
— Да, это был мой первый вид спорта в юношестве.
— Возможно, какие-то элементы того вида спорта помогают вам здесь, в баскетболе?
— Безусловно. Думаю, американский футбол привносит много силовой борьбы, и я стараюсь использовать это в своей игре, — приводит слова Ледлума пресс-служба команды.
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