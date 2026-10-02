Евгений Пашутин — о «Парме»: в Единой лиге увидели нашу силу

Главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин признал, что из-за сложного календаря у пермского клуба практически нет времени на раскачку на старте сезона Единой лиги ВТБ.

— Как рассчитываете, сколько времени «Парме» потребуется на то, чтобы выйти на пик кондиций?

— На самом деле у нас нет времени. Нужно как можно быстрее адаптироваться, потому что календарь серьёзный. Сначала домашняя игра с ЦСКА, потом выезды с «Зенитом» и «Уралмашем». Подряд идут все сильнейшие соперники — по сути, на