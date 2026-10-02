«НБА задаёт стандарт». Демаркус Казинс ответил на слова Йокича о европейском баскетболе

Бывший центровой НБА Демаркус Казинс отреагировал на слова Николы Йокича. Ранее центровой «Денвер Наггетс» заявил, что игрокам лиги пошёл бы на пользу опыт выступлений в Европе.

«Я понимаю, о чём он говорит. В первую очередь — о баскетбольной культуре в Европе, об атмосфере на трибунах и о том, как там любят этот спорт. Я и сам играл за границей, так что полностью с ним согласен. Там огромная любовь к баскетболу, настоящая страсть к игре — и здесь он прав.

Но если говорить именно об уровне игры, то НБА всё ещё задаёт планку. Разве что однажды другие страны начнут выигрывать золото снова и снова. Не так, что взяли его один раз, а потом — через 10 л