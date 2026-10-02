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Российские баскетболисты под флагом Макао проведут третий международный старт за осень

Российские баскетболисты под флагом Макао проведут третий международный старт за осень
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Российская команда по баскетболу 3х3 Вionord Pro, выступающая под флагом Макао и названием Cotai WOLFUNITED, получила уайлд-кард от организаторов турнира в Белу-Оризонти, Бразилия, который пройдёт 7 и 8 ноября, о чём сообщил телеграм-канал Российской баскетбольной федерации (РФБ) по баскетболу 3х3.

Команда выступит в основной сетке «челленджера», который ведёт на «Мастерс» в Гонконге. Для пермяков этот «челленджер» станет вторым в сезоне. На первом команда дошла до финала и квалифицировалась на «Мастерс» в Макао.

На «Мастерсе» в Макао, который пройдёт 17-18 октября, Cotai (Макао) с Александром Зуевым, Станиславом Шаровым, Ильёй Богдановым, Игорем Буриком в составе попал в группу А вместе с сербской командой Ub и «Веной» (Австрия).

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