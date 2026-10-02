«Это совсем не жизнь». Гилберт Аренас назвал китайские спортшколы «маленькой тюрьмой»

Бывший игрок НБА и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас высказался о китайских спортшколах.

«Когда я тренировался в зале, я заметил тех детей в чём-то вроде спортивного школьного комплекса — они там с четырёх лет. Тренируются два-три раза в день. Школа круглый год. Тренировки весь год, работа без остановки. Поскольку это круглогодично, они на самом деле не посещают академические занятия, так что не получают особого образования. К тому времени, как этим детям исполняется 22 или 23, они уже истощены. В результате они становятся равнодушными. Там как маленькая тюрьма. Они очень рано теряют радость от игры в мяч. Это как когда смотришь те азиатские фильмы, где они постоянно бьют палками в такт.

Они именно такие. Я такой: я приехал из Голливуда, я этим заниматься не буду. Они бегают челночный бег три раза в день. Я сказал: «Я не буду это дела