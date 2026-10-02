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Игрок «Зенита» Ньюмэн ответил, без чего не представляет баскетбол

Игрок «Зенита» Ньюмэн ответил, без чего не представляет баскетбол
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29-летний американский защитник, новичок команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Малик Ньюмэн ответил, без чего не представляет баскетбол.

— И последний вопрос: назовите одну вещь, без которой вы не представляете баскетбол.
— Не представляю баскетбол без трёхочковой линии. Да, трёхочковая линия — это важно. Многие не умеют бросать трёхочковые, так что для тех, кто умеет, это преимущество.

Лично мне нравятся выездные матчи: я предпочитаю, чтобы трибуны были против меня. Когда я набираю очки, реакция зала всегда негативная. Мне это даже нравится. Так что я бы точно ничего в этом не менял, — приводит слова Ньюмэна пресс-служба команды.

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