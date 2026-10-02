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«Не хочу его задеть». Экс-игрок НБА Фелтон объяснил, почему выбрал Карри вместо Дюранта

«Не хочу его задеть». Экс-игрок НБА Фелтон объяснил, почему выбрал Карри вместо Дюранта
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Бывший разыгрывающий НБА Рэймонд Фелтон поделился мнением о форварде «Хьюстон Рокетс» Кевине Дюранте, заявив, что при выборе игрока для построения команды он предпочёл бы разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Кей Ди — один из лучших игроков в истории, но у меня на этот счёт своё мнение. И я вовсе не хочу его задеть. Если бы мне нужно было строить команду вокруг одного игрока, я бы выбрал Карри, а не Кей Ди. Это было видно и в «Санз», и в «Рокетс»: с тех пор как Кей Ди ушёл из «Уорриорз», он не