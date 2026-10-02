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«Просто какая-то дичь». Ведищев раскритиковал РФБ из-за дела Елатонцева

«Просто какая-то дичь». Ведищев раскритиковал РФБ из-за дела Елатонцева
Комментарии

Президент команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев раскритиковал Российскую федерацию баскетбола (РФБ) из-за дела с контрактом Кирилла Елатонцева, ставшего игроком ЦСКА.

— В прошлом сезоне из «Локо» ушёл Кирилл Елатонцев, разорвавший контракт с клубом в одностороннем порядке. Был большой скандал. То, что после этого наша федерация баскетбола внесла изменения в документы, регламентирующие переходы, означает, что вы были правы?
— З