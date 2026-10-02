Всплывшие спустя годы расистские посты юности стоили комментатору места в клубе НБА

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс» расторг контракт с недавно нанятым 29-летним телевизионным комментатором Брэйденом Беллом после того, как всплыли его старые расистские твиты, опубликованные им в подростковом возрасте, о чём сообщил журналист Крис Хайнс в социальной сети Х.

Издание KGW News привело старые твиты Белла, которые он оставлял в возрасте 15-16 лет:

1. «Я совсем не расист… Но не буду врать… Азиаты меня бесят! Хахаха, честно», — написал он в твите от 9 декабря 2012 года.

2. «Надо отдать должное всем большим девушкам и тем скрытым *****», — написал Белл в