Владелец «Детройта» лично вмешался в переговоры с Дюреном и дал обещание его семье

Владелец «Детройт Пистонс» Том Горес лично подключился к переговорам и пообещал центровому Джейлену Дюрену и его семье, что постарается изменить их отношение к клубу в лучшую сторону, сообщает The Athletic.

По данным издания, переговоры несколько месяцев шли непросто: клуб предлагал игроку меньше, чем он рассчитывал получить, ненадолго включил в обсуждение условие о весе, а генеральный менеджер Траджан Лэнгдон, по сообщениям, почти не выходил на связь.

Именно пункт о весе стал одним из самых спорных. Однако в письменный вариант контракта его так и не внесли. Как пишет The Athletic, условие фигурировало в первоначальном пятилетнем предложении «