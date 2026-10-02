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Ведищев рассказал, будут ли принципиальными матчи с ЦСКА из-за ухода Елатонцева

Ведищев рассказал, будут ли принципиальными матчи с ЦСКА из-за ухода Елатонцева
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Президент команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев рассказал, какие будут отношения с ЦСКА после ухода Кирилла Елатонцева к армейцам.

— Елатонцев вернулся и теперь играет за ЦСКА. Принципиальности в противостоянии с армейцами прибавилось?
— ЦСКА и так был принципиальным соперником. И не только нашим. Это же чемпионы Единой лиги. Но с приходом туда Елатонцева матчи с армейцами, наверное, станут для нас ещё бо́льшим вызовом. До сих пор не поним