Новичок «Зенита» назвал страну, где получал лучшую поддержку от болельщиков

25-летний американский баскетболист Крис Ледлум, выступающий на позиции форварда за команду Единой лиги ВТБ «Зенит», назвал страну, в которую получал лучшую поддержку от болельщиков.

— Крис, назовите одну вещь, без которой вы не представляете баскетбол.

— Сложный вопрос, даже не знаю. Одна вещь, без которой я не представляю баскетбол — это болельщики. Я не представляю баскетбол без болельщиков! Почему? Потому что они помогают нам, игрокам, на площадке.

— Может быть, назовёте страну или клуб, где поддержка была лучшей?

— В Ульме, где я играл в прошлом году, болельщики нас очень поддерживали и всегда громко болели на матчах, ат