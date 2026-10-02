15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новичок «Зенита» назвал страну, где получал лучшую поддержку от болельщиков

Новичок «Зенита» назвал страну, где получал лучшую поддержку от болельщиков
Комментарии

25-летний американский баскетболист Крис Ледлум, выступающий на позиции форварда за команду Единой лиги ВТБ «Зенит», назвал страну, в которую получал лучшую поддержку от болельщиков.

— Крис, назовите одну вещь, без которой вы не представляете баскетбол.
— Сложный вопрос, даже не знаю. Одна вещь, без которой я не представляю баскетбол — это болельщики. Я не представляю баскетбол без болельщиков! Почему? Потому что они помогают нам, игрокам, на площадке.

— Может быть, назовёте страну или клуб, где поддержка была лучшей?
— В Ульме, где я играл в прошлом году, болельщики нас очень поддерживали и всегда громко болели на матчах, ат