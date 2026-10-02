«Великий игрок нападения». Тренер «Филадельфии» — о роли Леброна в новом сезоне

Главный тренер команды НБА «Филадельфия Сиксерс» Ник Нёрс рассказал о роли 41-летнего четырёхкратного чемпиона Леброна Джеймса в новом сезоне.

«У нас есть несколько парней, которых я назвал бы «хватай и беги». Если они берут подборы и получают начальное преимущество, то их задача — начать двигать мяч вверх по площадке, и я понимаю, что если такая задача будет, то они это сделают.

Я просто считаю, что Леброн — великий игрок нападения. Я не обязательно имею в виду его снайперские навыки, я просто считаю его плеймейкером, распасовщиком и всё такое… Если он не ведёт мяч и не начинает [владение], то, вероятно, первый пас всё равно пойдёт [ему] на фланг, и затем мы входим в наши действия, и он как бы видит, что там есть, и создаёт атаку для других.

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