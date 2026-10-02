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Стало известно, кто может покинуть «Лейкерс» при сокращении состава

Стало известно, кто может покинуть «Лейкерс» при сокращении состава
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Североамериканский журналист и инсайдер НБА Бретт Сигель рассказал, что «Лос-Анджелес Лейкерс» могут отчислить Далтона Кнехта, если не найдут вариант обмена.

«Ключевые имена, за которыми мы следим как за потенциальными отчислениями в тренировочном лагере: «Лейкерс» — Далтон Кнехт», — приводит слова инсайдера The Dunk Central в социальной сети Х.

По данным источника, Кнехт потерял доверие главного тренера команды Джей Джей Редика и уже не рассматривается как игрок ротации. У 25-летнего защитника контракт на $ 18 млн по общемусоглашению новичка (в сезоне-2026/2027 — $ 4,2 млн). В прошлом сезоне он набирал 4,1 очка и 1,4 подбора за игру.

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