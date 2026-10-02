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Президент Единой лиги Кущенко высказался о старте Basket Cup

Президент Единой лиги Кущенко высказался о старте Basket Cup
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко перед стартом второго сезона WINLINE Basket Cup заявил, что признание ФИБА является важным шагом для турнира и для всей лиги.

«Признание ФИБА — важный шаг для Basket Cup и для всей лиги. Всего за год турнир прошёл путь от нового проекта до официального международного соревнования, и это результат большой системной работы. Мы благодарны Международной федерации баскетбола за конструктивный диалог и внимание к нашему турниру. Basket Cup — это формат, в котором баскетбол высокого уровня соединяется с настоящим шоу.

Современная музыка, звёзды шоу-бизнеса на трибунах и на площадке, особая атмосфера в зале — всё это помога