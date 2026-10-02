В возрасте 82 лет скончался заслуженный тренер России по баскетболу Николай Башкиров

В Российской федерации баскетбола (РФБ) сообщили, что на 83-м году жизни скончался заслуженный тренер РСФСР и России, легендарный тренер СШОР «Тринта» имени Ю. Я. Равинского, бывший тренер женской и юношеской сборных по баскетболу Николай Башкиров.

Наставник начал свой баскетбольный путь в СШОР «Тринта» имени Ю. Я. Равинского, позже став одним из самых прославленных тренеров школы. За свою карьеру Башкиров возглавлял московские «Динамо» и «Спартак» и тренировал национальные команды, в том числе женскую сборную.

В 1997 году под руководством Николая Фёдоровича юниоры U16, среди которых играли Андрей Кириленко, Ядгар Каримов, Сергей Топоров и Андрей Вохмянин, взяли серебро чемпионата Европы, уступив в финале Югославии — 87:100. А в следующем году команда Башкирова дошла до финала I Всемирных юношеских игр, где уступила лишь американцам.