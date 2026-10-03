В пятницу, 2 октября, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 состоялся заключительный игровой день 3-го тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола могли посмотреть шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей 2 октября:

«Бешикташ» — «Барселона» — 82:95;

«Фенербахче» — «Дубай» — 76:66;

АСВЕЛ — «Валенсия» — 92:105;

«Бавария» — «Партизан» — 84:86;

«Панатинаикос» — «Маккаби» Тель-Авив — 90:67;

«Баскония» — «Олимпия Милан» — 87:76.

Регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и продлится до 16 апреля 2027 года.