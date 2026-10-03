Лука Дончич подал петицию в рамках Гаагской конвенции, чтобы привезти дочерей в США

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич подал петицию в рамках Гаагской конвенции с требованием привезти его двух дочерей из Словении в Соединённые Штаты. 27-летний словенец находится в затяжном процессе по установлению опеки над детьми со своей бывшей невестой Анамарией Голтес. Об этом сообщает The Athletic.

Петиция была подана в Словении, где местные законы не позволяют сделать её содержание публичным. Согласно Госдепартаменту США, Гаагская конвенция направлена на «обеспечение эффективного осуществления прав доступа к ребёнку».

Дончич пытается привезти двухлетнюю Габриэлу и девятимесячную Оливию в Лос-Анджелес, то