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Лука Дончич подал петицию в рамках Гаагской конвенции, чтобы привезти дочерей в США

Лука Дончич подал петицию в рамках Гаагской конвенции, чтобы привезти дочерей в США
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич подал петицию в рамках Гаагской конвенции с требованием привезти его двух дочерей из Словении в Соединённые Штаты. 27-летний словенец находится в затяжном процессе по установлению опеки над детьми со своей бывшей невестой Анамарией Голтес. Об этом сообщает The Athletic.

Петиция была подана в Словении, где местные законы не позволяют сделать её содержание публичным. Согласно Госдепартаменту США, Гаагская конвенция направлена на «обеспечение эффективного осуществления прав доступа к ребёнку».

Дончич пытается привезти двухлетнюю Габриэлу и девятимесячную Оливию в Лос-Анджелес, то