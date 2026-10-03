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«Не тот путь, который представлял». Экс-игрок «Зенита» Пангос объявил о завершении карьеры

«Не тот путь, который представлял». Экс-игрок «Зенита» Пангос объявил о завершении карьеры
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33-летний Кевин Пангос объявил о завершении профессиональной карьеры. Разыгрывающий выступал за «Зенит» в сезоне-2020/2021 и по его итогам вошёл в первую символическую сборную Евролиги.

Путь Пангоса в профессиональном баскетболе складывался непросто. На драфте НБА 2015 года его не выбрала ни одна команда, после четырёх лет в университете Гонзаги он продолжил карьеру в Европе. Лишь спустя шесть лет, в сентябре 2021-го, 28-летний баскетболист подписал первый в карьере гарантированный контракт в НБА — двухлетнее соглашение с «Кливленд Кавальерс» на сумму $ 3,4 млн.

В прощальном сообщении Пангос вспомнил этот путь: «Это был не тот путь, который я себе представлял. Остаться незадрафтованным. Провести шесть лет за оке