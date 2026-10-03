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МБА останется без капитана и форварда на несколько месяцев

МБА останется без капитана и форварда на несколько месяцев
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Игроки московской МБА — капитан Евгений Воронов и форвард Владислав Трушкин — выбыли на несколько месяц из-за травм. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Евгений Воронов и Владислав Трушкин выбыли из строя на продолжительный срок. Капитан МБА Евгений Воронов получил повреждение локтя во время подготовки к первому матчу сезона Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Углублённое обследование выявило необходимость операции. Форвард красно-белых Владислав Трушкин повредил колено в игре с армейцами. Владу в ближайшее время будет проведена операция на мениске.

Оба игрока пропустят несколько месяцев. Более точные сроки восстановления станут известны по итогам хирургического вмешательства. Желаем пар