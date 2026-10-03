Стали известны детали пятилетнего контракта Джейлена Дюрена с «Детройтом» на $ 200 млн

Пятилетний контракт центрового Джейлена Дюрена с «Детройт Пистонс» рассчитан на $ 200 млн. По данным инсайдера HoopsHype Майкла Скотто, опубликованным в X, в сезоне-2027/2028 зарплата центрового будет ниже, чем по первому году соглашения, а затем станет увеличиваться каждый сезон.

В сезоне-2026/2027 Дюрен заработает $ 40,16 млн, в следующем — $ 36,95 млн. В сезоне-2028/2029 его зарплата вырастет до $ 38,96 млн, в сезоне-2029/2030 составит $ 40,96 млн, а в сезоне-2030/2031 — $ 42,97 млн.

По общей сумме контракт Дюрена занимает второе место в истории «Детройта». Крупнейшее соглашение клуба принадлежит Кейду Каннингему, который после применения правила Роуза стоимость его пятилетнего контракта увеличилась с $ 224 до $ 269 млн. Иными словами, Дюрен и Каннингем стали самой дорогостоящей парой игроков в истории франшизы и остаются центральными фигурами долгосрочных планов «Пистонс».