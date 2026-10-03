«Бостон» перед сезоном НБА впервые отправится на тренировочный сбор в военный колледж

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла отправит всю команду на сбор в военный колледж «Цитадель».

«Мне очень нравится военное лидерство. Я многому у него научился. Считаю, что это важно, поэтому при любой возможности будем стараться перенимать этот опыт… Военное лидерство — то, что мне нравится больше всего», — приводит слова Маззуллы аккаунт SleeperCeltics в соцсети X.

Впервые в истории клуба «Бостон» проведёт тренировочный лагерь в «Цитадели» — военном колледже в Чарльстоне, штат Южная Каролина. Тренировки пройдут с 4 по 6 октября. Для 18-кратных чемпионов НБА это будет первый тренировочный лагерь в Чарльстоне.