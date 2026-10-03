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Трамп дал «помилование» Кантеру и Родману и разрешил участвовать в женской НБА

Трамп дал «помилование» Кантеру и Родману и разрешил участвовать в женской НБА
Комментарии

Президент США Дональд Трамп дал необычное обещание во время выступления перед своими сторонниками на митинге в Дюранте, штат Оклахома, где в зале присутствовали экс-игроки НБА Деннис Родман и Энес Кантер.

«Деннис, ты пятикратный чемпион НБА. Боже мой, это здорово.

Итак, они [Родман и Кантер Фридом] хороши, и для них сделано исключение. Я даю им полное помилование, чтобы они могли пойти в женский спорт в любое время, когда захотят. И я гарантирую вам, что когда они это сделают, они побьют, даже несмотря на т