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К релизу GTA 6 клуб НБА подготовит форму и площадку в стиле Vice City

К релизу GTA 6 клуб НБА подготовит форму и площадку в стиле Vice City
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Баскетбольный клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» объявил о сотрудничестве с компанией Rockstar Games в преддверии выхода видеоигры Grand Theft Auto VI. В рамках партнёрства клуб проведёт тематический матч регулярного чемпионата НБА.

Встреча с «Милуоки Бакс» состоится 18 ноября на домашней арене «Майами» — «Касейя-центре». Игра пройдёт под названием «Ночь в Вайс-Сити», а команда на один вечер сменит название на Vice City — в честь вымышленного города из серии GTA. Матч состоится за день до запланированного выхода GTA VI, который назначен на 19 ноября.

В рамках сотрудничества «Майами» представит специальные игровые формы и оформление паркета. Их дизайн клуб раскроет поздне