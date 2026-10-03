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Кавай Леонард обыграл тренера «Торонто» в дуэли один на один и забил сверху от щита

Кавай Леонард обыграл тренера «Торонто» в дуэли один на один и забил сверху от щита
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Форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард обыграл главного тренера команды Дарко Раяковича в игре один на один в конце последней тренировки лагеря команды.

«Оба мы всё ещё в процессе восстановления формы. Но он в лучшей форме, чем я», — пошутил Раякович после дуэли.

Леонард забил сверху от щита в этой игре. Он активно участвовал в лагере «Торонто», но был освобождён от контактной части тренировок, так как набирал форму после лета, в течение которого занимался индивидуально из-за паузы в обмене с «Клиппе