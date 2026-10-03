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Глава ФИБА оценил шансы России попасть на Олимпиаду-2028

Глава ФИБА оценил шансы России попасть на Олимпиаду-2028
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Президент ФИБА Хорхе Гарбахоса заявил, что пока рано говорить о возможном участии сборной России в отборе на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе.

На вопрос, может ли возможное возвращение России открыть сборной путь в олимпийскую квалификацию, Гарбахоса ответил: «Я бы не заходил так далеко. Заседание Центрального совета ФИБА состоится в декабре. До этого предстоит проделать много работы, так что посмотрим». Его слова приводит издание Basket News.

1 сентября ФИБА сняла ограничения с российских и белорусских игроков, тренеров, судей и других представителей, разрешив им выступать во всех соревнованиях организации. При этом вопрос возвращения национальных команд и клубов России и Беларуси остаётся на рассмотрении. Конкретные решения ожидаются на заседании Центрального совета ФИБА в декабре 2026 года.

Гарбахоса отметил, что возвращение сборных потребует решения