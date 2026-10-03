«Анадолу Эфес» подписал экс-игрока НБА Кэмерона Пэйна после травмы Майка Джеймса

«Анадолу Эфес» объявил о подписании экс-игрока НБА Кэмерона Пэйна на контракт до конца сезона-2026/2027.

Опытный американский разыгрывающий, выступавший в прошлом сезоне за «Партизан», призван заполнить пробел, образовавшийся после серьёзной травмы ахилла Майка Джеймса. Джеймсу предстоит длительное отсутствие, и Пэйн даёт «Эфесу» ещё один опытный вариант для организации атаки, пока стамбульский клуб адаптируется к потере одного из ключевых игроков.

32-летний Пэйн был выбран под 14-м номером на драфте НБА 2015 года клубом «Оклахома-Сити Тандер». Он также выступал за «Чикаго Буллз», «Кливленд Кавальерс», «Финикс Санз», «Милуоки Бакс», «Филадельфия Сиксерс» и «Нью-Йорк Никс», помог «Финиксу» дойти до финала НБА в 2021 году.