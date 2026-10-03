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«Так некрасива, что трудно полюбить». Семикратный чемпион НБА — о стиле игры Халибёртона

«Так некрасива, что трудно полюбить». Семикратный чемпион НБА — о стиле игры Халибёртона
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Семикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Роберт Орри высказался насчёт стиля игры 26-летнего лидера клуба «Индиана Пэйсерс» соотечественника Тайриза Халибёртона, выступающего на позиции разыгрывающего защитника.

«Халибёртон — один из тех игроков, за игрой которых мне действительно интересно наблюдать, поскольку я никогда не был его поклонником. Говорю это с любовью, но его игра настолько некрасива, что её трудно полюбить», — приводит слова Орри портал Basketball Network.

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