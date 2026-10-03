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Адебайо — о 83 очках: превзошёл бы достижение Чемберлена, если бы был в ударе

Адебайо — о 83 очках: превзошёл бы достижение Чемберлена, если бы был в ударе
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Центровой команды НБА «Майами Хит» Бэм Адебайо заявил, что мог бы превзойти рекорд Уилта Чемберлена в 100 очков, если бы его бросок в тот вечер был точнее.

«Я набрал 83 очка, хотя провёл не лучший матч с точки зрения бросков. Если вдуматься, представьте, что я был бы в ударе. Почему бы и нет? Я бы превзошёл достижение Уилта Чемберлена. Люди говорят: «Да ты же исполнил 43 штрафных броска!»

Но если посмотреть весь матч, а не только последние полторы минуты или сколько там оставалось, то станет ясно, что на мне фолили на протяжении всей игры», — рассказал Адебайо в под