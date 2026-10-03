Единая лига: результаты матчей 3 октября

В субботу, 3 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Единая лига. Результаты встреч на 3 октября:

«Локомотив-Кубань» — МБА — 92:87.

Регулярный чемпионат, начавшийся в пятницу, 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года. В сезоне-2026/2027 Единая лига проводит регулярный чемпионат в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде).