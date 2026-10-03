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Кендрик Перкинс оценил перспективы «Детройта» в предстоящем сезоне НБА

Кендрик Перкинс оценил перспективы «Детройта» в предстоящем сезоне НБА
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Экс-игрок НБА, ныне телеведущий Кендрик Перкинс поделился мнением о перспективах «Детройт Пистонс» в предстоящем сезоне и заявил, что команда не сможет финишировать в топ-6 Восточной конференции.

«Если честно, я думаю, что они конкретно съедут вниз. Я не верю, что у них хватит атакующей мощи, чтобы быть в топ-6 на Востоке. Не утверждаю, что они вообще пролетят мимо плей-офф, но пробиваться туда им придётся через плей-ин», — приводит слова эксперта Oh No He Didnt в социальной сети Х.