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В ЦСКА поддержали Майка Джеймса после тяжёлой травмы ахиллова сухожилия

В ЦСКА поддержали Майка Джеймса после тяжёлой травмы ахиллова сухожилия
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ПБК ЦСКА пожелал бывшему игроку команды Майку Джеймсу скорейшего восстановления после операции на ахилловом сухожилии. По информации «Анадолу Эфес», восстановление займёт 7–9 месяцев.

«Здоровья, Майк! Майк Джеймс перенёс операцию после травмы ахиллова сухожилия, полученной в матче Евролиги против «Црвены Звезды».

По информации «Анадолу Эфес», восстановление займёт ориентировочно 7–9 месяцев. Желаем нашему бывшему игроку скорейшего восстановления и возвращения на площадку!» — говорится в официальном заявлении московского клуба.

Напомним, травму 36-летни